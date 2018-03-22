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Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

Во встрече принимали участие члены правительства Орловской области, представители правоохранительных органов, муниципальной власти, сообщает пресс-служба губернатора.

Андрею Клычкову были адресованы вопросы о ремонте кровли многоквартирного дома в областном центре, о финансовом содействии семье, о жилье пострадавшем в результате пожара.

Все уровни власти и силовые структуры должны направить максимум усилий на устранение трудностей, с которыми сталкиваются орловцы, подчеркнул на встрече с жителями врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.