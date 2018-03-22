Орловщина получит около 40 млн. рублей на развитие паллиативной помощи

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четверг
22.03.2018
19:34:37
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Орловщина получит около 40 млн. рублей на развитие паллиативной помощиРаспоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства на развитие паллиативной помощи и лекарственное обеспечение граждан выделяются из резервного фонда российского Правительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
На развитие паллиативной медицинской помощи Орловская область получит свыше 39,5 млн рублей. Деньги будут израсходованы на обезболивающие средства, дыхательные аппараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, а также на организацию патронажной службы.
Распоряжение от 15 марта 2018 года №427-р. Минздраву из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 4,35 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи.Более 12,2 млн рублей дополнительно выделяется региону из федеральной казны на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью.
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