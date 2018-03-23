Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Еще раз использовали право голоса. Сегодня в Орле, Ливнах и Мценске прошло общественное голосование. - В тихом «ДОНе», возможно, и мошенники водятся. Пострадавших от агентства недвижимости стало больше. - Негостеприимно приняли на одной из орловских строек граждан Узбекистана.

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Вести-Орёл

22 марта 2018 года







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