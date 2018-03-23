Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП Из них - одно ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.



22 марта в 07:55 водитель, управляя автомобилем «Рено-Логан», двигалась по ул. Комсомольской, не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди попутно автомобиля «Санг-Йонг».



В результате произошло столкновение транспортных средств. Водитель «Рено-Логан» получила телесные повреждения и была госпитализирована.





Орловское Информбюро

23 марта 2018 года







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