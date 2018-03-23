Новости версия для печати Орловская область приняла участие в селекторном совещании по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ Совещание провела зампред правительства РФ Ольга Голодец. Его участниками также стали министр образования и науки РФ Ольга Васильева и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, а также главы регионов страны.



На Орловщине сдавать ЕГЭ будут 3452 человека. Для проведения Единого государственного экзамена в Орловской области организовано 27 пунктов. Кстати, за последние три года количество поданных и удовлетворенных апелляций о несогласии с выставленными баллами сократилось в восемь раз, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

23 марта 2018 года







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