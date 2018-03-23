Жители поселка Субурбия лишились водонапорной башни

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пятница
23.03.2018
17:36:19
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Жители поселка Субурбия лишились водонапорной башниО судьбе поселка Новобразцово, который чаще называют Субурбия, в выпусках программы «Вести-Орел» мы рассказывали ранее. Жители населенного пункта не раз просили помочь разобраться в их взаимоотношениях с застройщиком ООО «Долина».
Вчера вечером в этом живописном месте на одну проблему стало больше – упала водонапорная башня, она просто переломилась пополам. Первыми кому позвонили жители, было управление МЧС. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Устранить поломку планируют в течение сегодняшнего дня
ООО «Долина» сейчас находится в предбанкротном состоянии, а это значит, что руководство может оформить права собственности на свои объекты и передать их в администрацию Орловского района.
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