Новости версия для печати Жители поселка Субурбия лишились водонапорной башни О судьбе поселка Новобразцово, который чаще называют Субурбия, в выпусках программы «Вести-Орел» мы рассказывали ранее. Жители населенного пункта не раз просили помочь разобраться в их взаимоотношениях с застройщиком ООО «Долина».



Вчера вечером в этом живописном месте на одну проблему стало больше – упала водонапорная башня, она просто переломилась пополам. Первыми кому позвонили жители, было управление МЧС. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Устранить поломку планируют в течение сегодняшнего дня



ООО «Долина» сейчас находится в предбанкротном состоянии, а это значит, что руководство может оформить права собственности на свои объекты и передать их в администрацию Орловского района.





Юлия Опанасюк

23 марта 2018 года







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