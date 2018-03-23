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Позитивный рекорд установила Орловщина по числу безработных

В органах службы занятости их числится 3,5 тысячи человек. Это лучший показатель за последние 10 лет. Год назад эта цифра была больше на тысячу.

О занятости орловцев накануне говорили на заседании комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям. Из 13 с лишним тысяч человек, обратившихся в органы службы занятости, найти постоянную работу смогли больше половины. Полтысячи инвалидов смогли трудоустроиться, благодаря поправкам в закон о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.
Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости: «По данным мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, за такой же период 2017 года было уволено 1100 работников. Для сравнения, в 2016 году – 2000 человек».
Также народные избранники обсудили изменения в законе «Об оплате труда работников областных госучреждений». Подробнее они будут обсуждаться на следующей сессии Облсовета. Кстати, сегодня утром президиум утвердил повестку грядущего заседания и опередил дату – 30 марта.


Антон Киселёв
23 марта 2018 года

 


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