Новости версия для печати Сегодня на орловской объездной автодороге у поворота к поселку Гать произошло серьезное ДТП Один человек пострадал. В столкновении участвовало два легковых автомобиля, а виновником аварии считают водителя третьего.



Водитель «Лады-семерки» в ДТП уцелел лишь потому, что удар был касательным и пришелся на заднюю часть отечественной легковушки. При скорости, на которой «семерку» задела «Ауди», удар в водительскую дверь «Жигулей» привел бы к фатальным последствиям. А вот мужчина за рулем иномарки пострадал, впрочем, не так серьезно, как мог бы. По словам владельца «семерки» аварию спровоцировал третий автомобиль.



В ГИБДД сообщили: версию водителя «Жигулей», в целом, подтверждают объективные данные административного дознания. Картину ДТП зафиксировали в присутствии понятых.



Правовые последствия ДТП для виновника будут во многом определяться самочувствием пострадавшего водителя «Ауди». Врачи диагностировали у него ушибы и предположили компрессионный перелом позвоночника.





Иван Суверин

23 марта 2018 года







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