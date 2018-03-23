Картинная галерея Курнакова приглашает маленьких орловцев на творческие занятия

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пятница
23.03.2018
17:35:59
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Картинная галерея Курнакова приглашает маленьких орловцев на творческие занятияТам уже начинают готовиться к Светлому Христову Воскресению.
В эти выходные ребят не только посвятят в историю великого православного праздника, но и научат расписывать пасхальные яйца и создавать праздничные открытки. При себе необходимо иметь пастельную бумагу, кисти, акварель, клей-карандаш, ножницы и хорошее настроение. Мастер-классы проведут сотрудники музея. Необходима предварительная запись по телефону: 43-42-24.
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