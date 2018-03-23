Сегодня днем в Северном районе Орла произошел сильный пожар

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пятница
23.03.2018
17:35:50
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Сегодня днем в Северном районе Орла произошел сильный пожарВозгорание возникло в гаражном кооперативе на улице Рощинской.
Возгорание, возникшее в одном из боксов, угрожало всему гаражному блоку. Прибывшим на место ЧП огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на соседние гаражи. Свою машину хозяин злополучного бокса успел спасти на начальной стадии возгорания. Предположительной причиной ЧП послужило попадание топлива на поверхность печи-буржуйки. Масштабы нанесенного ущерба и обстоятельства, повлекшие пожар предстоит выяснить дознавателям МЧС.
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