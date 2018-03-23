Новости версия для печати В Орле обсуждают возможность увеличения ежемесячной доплаты молодым педагогам Речь идёт о мерах социальной поддержки для учителей, только начинающих работать в школах. Эти выплаты не индексировались уже 6 лет.



С предложением об увеличении выплат на заседании профильного комитета Горсовета выступили представители городской администрации.

Екатерина Данилевская, зам. главы администрации Орла, начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта: «На сегодняшний день ежемесячная выплата составляет 1150 рублей, мы просим повысить ее до 2300 рублей. Эта категория учителей является, можно сказать, самой низкооплачиваемой. Должностной оклад молодого специалиста, без учета дополнительной нагрузки, и доплата до МРОТ на сегодня составляет не более 9150 рублей». Пока депутаты Горсовета предложение не поддержали. Главная причина – отсутствие средств. Чтобы увеличить соцподдержку, в этом году дополнительно необходимо 3,3 млн рублей, в следующем — 4,1 млн рублей. Финансисты высказались против этих расходов. Однако после внесения в бюджет корректировок к этому вопросу народные избранники вернутся вновь.





Юлия Сулим

23 марта 2018 года







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