Новости версия для печати В Орле подвели итоги конкурса «КиноТок» В фестивале традиционно принимают участие как любители, так и профессионалы со всей страны. Наш регион представляли студенты Колледжа искусств и Института культуры. По сути, это наблюдения молодых авторов над тем, как в современном мире звучат темы любви и мечты, милосердия и сострадания.



В фестивале традиционно принимают участие как любители, так и профессионалы со всей страны. Наш регион представляли студенты Колледжа искусств и Института культуры. По сути, это наблюдения молодых авторов над тем, как в современном мире звучат темы любви и мечты, милосердия и сострадания.





Всеволод Трифонов

23 марта 2018 года







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