Новости версия для печати Коммунальные проблемы для жильцов одного из домов на улице Ленина в Орле появились, как ни странно, во время капремонта После проведенного капремонта жильцам досталась протекающая кровля, трещины и осыпающаяся штукатурка. Сегодня в рамках мониторинга активисты ОНФ и наша съемочная группа лично убедились в масштабах уже ставшего «стихийным бедствием» капремонта по-орловски.



К 450-летию Орла практически все дома по улице Ленина капитально отремонтировали, но уже сейчас здесь - «картина маслом», и ремонт требуется им снова.



Краска облупилась, штукатурка осыпается и обваливается, трещины видны не вооруженным глазом. А в доме № 6 новую электрику изолировали пластиковыми бутылками. И это притом, что капремонт был завершен в 2016-м, тогда же работы были приняты комиссией.



Теперь жители совместно с «фронтовиками» будут добиваться гарантийного ремонта, но для этого нужно найти подрядчика, который его выполнял, потом подать в суд - эта инстанция и решит исход дела.

Сергей Мальфанов, член штаба ОНФ по Орловской области: «Очень важно, мы считаем, привлечь самих жителей к контролю качества капремонта и обеспечить гарантии качества за счет недобросовестных подрядчиков. Мы считаем, что здесь Фонду капитального строительства необходимо изменить конкурсную документацию для того, чтобы предусмотреть дополнительные гарантии устранения всех недостатков за счет недобросовестных подрядчиков. Визуально понятно, что качество не обеспечено, поэтому необходимо устранить недостатки, естественно, не за счет жителей, не за счет их взносов на капремонт, а за счет организации, которая не обеспечила надлежащее качество». Всего в 2017 году в список программы капитального ремонта попало больше 150 домов. Для жителей дома №9 на бульваре Победы капремонт стал «стихийным бедствием», затянувшимся на месяцы. Осень, весна, зима - строительные леса все стоят. Работам конца и края нет.

Юрий Власов, руководитель группы ОНФ «Качество жизни»: «Здесь наглядный пример того, что использовались некачественные материалы на кровле. Здесь есть проблемы с электропроводкой, которую надо проверять и проводить экспертизу качества проведенных работ. Работы по отделки дома проводились и в период морозов. По официальным данным Фонда капремонта, которые представлены на их официальном сайте, в 2017 году нет ни одного дома, сданного после капитального ремонта. Это подтверждается фактически». Почему так происходит? Причин много. Это и постоянная смена руководства в Фонде капремонта, вовремя не подготовленные и не проторгованные проекты. Так, к примеру, подрядчик в доме № 45 по улице Октябрьская работал только по смете. Говорить можно долго, но от этого жителям не легче - они-то взносы платят регулярно. Проблема - в системе, которую надо менять. В этом году в краткосрочном плане уже 84 дома.





Анна Вайсергисер

23 марта 2018 года







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