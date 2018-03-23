Новости версия для печати В Орле сегодня прошла большая ярмарка вакансий Более 50 работодателей представили свои возможности трудоустройства.



Безработным и тем, кто хотел бы подобрать иное место работы, было предложено порядка 700 мест. В основном это трудоустройство в сетевых компаниях разной направленности. Но было немало вакансий и от промышленного сектора экономики.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области: «Мы пригласили специалистов, которые могли дать консультации, мы пригласили те предприятия, которые приглашают вакансии для соискателей. Надеюсь, работа будет плодотворной, поскольку ярмарки вакансий показывают неплохой КПД». Большой интерес к ярмарке вакансий проявили представители молодого поколения, а также орловского студенчества.





Оксана Гранн

23 марта 2018 года







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