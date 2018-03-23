Новости версия для печати В Орле зафиксировано первое значимое ЧП, связанное с падением наледи и сосулек В результате ЧП никто не пострадал, а вот материальный ущерб налицо.



На один из балконов дома № 28 по улице Приборостроительной с крыши обрушилась ледяная глыба. От удара пострадали кровля и остекление балкона. Как сообщила хозяйка квартиры, на опасные ледовые наросты коммунальщикам она жаловалась не раз. Оксана Кузьмина, жительница дома № 28 по улице Приборостроительной: «С ребенком легли спать, вдруг какой-то шум. Такой грохот был – глыбы слетели с крыши дома. Я неоднократно просила – 11 марта, 12 марта, чтобы приехали и сбили сосульки. Они даже об этом и не подумали, приехали, огородили ленточками». Хозяйка отмечает: более чуткими, чем коммунальщики, оказались полицейские, которым она также пожаловалась на возникшую угрозу. Полицейские приняли от гражданки заявление, но дать ему ход не успели. Ледяная глыба рухнула, причинив владельцам квартиры значительный ущерб. Возмещать его жильцам, вероятно, придется по суду.





Иван Суверин

23 марта 2018 года







На главную страницу





