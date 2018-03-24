Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом Он отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в день, когда 136 лет назад врач и ученый Роберт Кох объявил об открытии этого опасного заболевания.

С 24 марта по 24 апреля в Орловской области, как и по всей стране, пройдет месячник противотуберкулезной пропаганды.



На территории Орловской области за последние 8 лет отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 55 %. В три раза уменьшилась смертность от этого заболевания. Однако фиксируется и печальная статистика.

Наталья Китаева, врач-фтизиатр Орловского противотуберкулезного диспансера: «Несмотря на положительную динамику по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза, к сожалению, растет количество пациентов, больных сочетанной инфекцией - туберкулез и ВИЧ, и растет количество пациентов с выявленной лекарственно устойчивой формой туберкулеза, что затрудняет и удлиняет сроки лечения таких больных». Лозунг Всемирного дня этого года: «Внеси свой вклад в историю - останови туберкулез». Специалисты считают, что это проблема всего общества, поэтому остановить рост и распространение болезни можно только тогда, когда каждый человек будет хорошо знать и применять свои знания по профилактике туберкулеза в повседневной жизни.

Наталья Китаева, врач-фтизиатр Орловского противотуберкулезного диспансера: «Нельзя заниматься самолечением при появлении признаков заболевания, таких как быстрая утомляемость, появление общей слабости длительный период времени, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса, особенно по утрам, и в верхней части туловища, появление одышки при небольшой физической нагрузке, кашель или покашливание с выделением мокроты…. При обнаружении этих симптомов у себя нужно немедленно обратиться к врачу». С 24 марта по 24 апреля в Орловской области, как и по всей стране, пройдет месячник противотуберкулезной пропаганды. Во многих лечебных и образовательных учреждениях будут проведены беседы, лекции и круглые столы, цель которых - привлечь внимание общественности и исполнительной власти к проблемам противотуберкулезной службы и больных туберкулезом.





Елена Литинская

24 марта 2018 года







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