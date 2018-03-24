Новости версия для печати В Орле начинается месячник противотуберкулезной пропаганды Цикл мероприятий стартует сегодня, 24 марта.



Заболеваемость туберкулезом в 2017 году составила 26 % на 100 тысяч населения. При этом смертность, по сравнению с 2016 годом, снизилась на 5, 5 %. Кроме того, в регионе усилилась профилактическая работа. За прошлый год осмотр прошли 554 тысячи человек.



Организует месячник орловский противотуберкулезный диспансер.





Татьяна Дьяконова

24 марта 2018 года







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