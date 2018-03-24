Новости версия для печати «Орловские Родники» получили помещение и денежную помощь Администрация города Орла, на условиях безвозмездной аренды, передала молодежной областной общественной организации инвалидов «Орловские Родники» помещение по адресу Щепная площадь, 10.



Кроме того, «Родники» получили деньги на ремонт. Как сообщает сайт городской администрации миллионер из Австралии Сергей Сергиенко, оказавшийся в Орле благодаря телепроекту «Тайный миллионер», был поражен бескорыстной и самоотверженной работой сотрудников организации и передал в помощь инвалидам миллион рублей.



Одной из серьезных проблем организации является долг за услуги ЖКХ — более 150 тысяч рублей. Он образовался еще до того, как здание перешло в управление к его новым обитателям. Основная сумма задолженности сложилась перед ООО «Газпром теплоэнерго Орел».



Ефим Николаевич Вельковский передал руководителю организации 18 тысяч рублей, месячную денежную выплату, полагающиеся ему как Почетному гражданину города Орла. Он также обещал посодействовать в решении острых вопросов организации. В качестве признательности воспитанники «Орловских Родников» преподнесли гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками.



«Орловские Родники» — единственная в Орле организация, которая осуществляет всестороннюю адаптацию взрослых инвалидов. Сегодня там проходят занятия с 19 молодыми людьми.





Орловское Информбюро

24 марта 2018 года







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