Новости версия для печати Сегодня жители Орловской области смогут присоединиться к ежегодной экологической акации «Час земли» Акция организована Всемирным фондом дикой природы.



Главная цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления природных ресурсов.



Акция стартует в 20:30 и продлится равно час. В это время во всем мире погаснет подсветка знаковых архитектурных и инженерных объектов. Участникам акции также предлагается выключить свет и электроприборы.



Напомним, в России «Час земли» проводится с 2009 года. Ожидается, что в этот раз акция станет самой масштабной за всю историю проведения, и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей стране.





Татьяна Дьяконова

25 марта 2018 года







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