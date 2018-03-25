Новости версия для печати В Орле планируют провести весеннюю генеральную уборку В городе со 2 апреля стартует ежегодный весенний экологический двухмесячник. Общегородской субботник планируется провести 28 апреля.



Как сообщил зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, традиционно в весенней генеральной уборке города коммунальным службам активно помогают сотрудники территориальных экологических бригад, более двух тысяч трудовых коллективов, более сотни коллективов общеобразовательных учреждений, а также молодежные экологические отряды, активные горожане. Такой состав участников предполагается и на этот раз.



Планируется очистить 11 гектаров лесных и лесопарковых территорий в городской черте, ликвидировать около 50 стихийных свалок, убрать береговые линии Оки, Орлика, озера Светлая жизнь. Кроме того, будет проведена масштабная работа по озеленению Орла: запланирована высадка 850 деревьев и более трех тысяч кустарников.





Орловское Информбюро

25 марта 2018 года







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