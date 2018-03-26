Сегодня в Орле отметят сразу два юбилея: 80-летие регионального отделения «Союз театральных деятелей РФ» и 200-летие Тургенева

|
понедельник
26.03.2018
13:22:16
|
|
Сегодня в Орле отметят сразу два юбилея: 80-летие регионального отделения «Союз театральных деятелей РФ» и 200-летие ТургеневаПразднование пройдет в Орловском Государственном Академическом театре.
Круглым датам будет посвящен творческий вечер под названием «Желаю полного успеха вашему предприятию…».
Торжество состоится 26 марта в 18:30. Вход свободный. Напомним, орловское отделение Союза театральных деятелей было основано в 1937 году. В настоящее время в нем состоят 167 человек.
Союз театральных деятелей неоднократно участвовал в различных мастер-классах и творческих командировках. Кроме того, орловское отделение оказывало содействие в проведении таких театральных фестивалей как «Русская классика», «Ludi», «Созвездие Орла».
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта