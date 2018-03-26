Новости версия для печати Сегодня в Орле отметят сразу два юбилея: 80-летие регионального отделения «Союз театральных деятелей РФ» и 200-летие Тургенева Празднование пройдет в Орловском Государственном Академическом театре.



Круглым датам будет посвящен творческий вечер под названием «Желаю полного успеха вашему предприятию…».



Торжество состоится 26 марта в 18:30. Вход свободный. Напомним, орловское отделение Союза театральных деятелей было основано в 1937 году. В настоящее время в нем состоят 167 человек.



Союз театральных деятелей неоднократно участвовал в различных мастер-классах и творческих командировках. Кроме того, орловское отделение оказывало содействие в проведении таких театральных фестивалей как «Русская классика», «Ludi», «Созвездие Орла».





Татьяна Дьяконова

26 марта 2018 года







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