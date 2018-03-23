Новости версия для печати Журналистское сообщество региона понесло утрату Умер наш коллега Александр Бочков.



Выпускник МГУ, простой парень из Змиевки стал большим мастером своего дела, принципиальным журналистом. Для многих он был товарищем и наставником.



Александр Бочков стоял у истоков развития орловской спортивной журналистики, создал спортивную газету. В ГТРК «Орел», где проработал несколько лет, вел очень популярную спортивную программу «Гейм». Он был, может, для кого-то и неудобным, но всегда честным, искренним, справедливым и сверхпорядочным. Таким мы запомним навсегда Александра Бочкова.





Вести-Орёл

23 марта 2018 года







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