Новости версия для печати День работников культуры отметили большим концертом в академическом театре им.Тургенева Государственный праздник отмечается 25 марта с 2007 года. Он объединяет всех, кто имеет отношение к творчеству – деятелей искусства, хранителей культурного наследия.

Мы попытались выяснить, какими настроениями живут современные творцы и много ли у них общего с теми, чьи произведения стали классикой?



Они художники, они так видят. В лофт-центрах, арт-лабораториях современные творцы пишут свою историю искусства. Не всегда непонятно, но ведь так завораживает. Вместо направлений – тренды, вместо театров и галерей – гаражи и заводские помещения. Промышленные гиганты советской эпохи перекраиваются под культурные пространства. В Москве таких мест несколько – Винзавод, Артплей. Подобный Центр своевременного искусства существует и в Орле, между прочим он открылся до того как это стало мейнстримом, или проще говоря – популярно. Вячеслав Борняков, руководитель Центра своевременного искусства: «Нас в свое время заметила администрация города и помогла нам с субсидиями, на которые мы и начали развивать весь этот проект». В таких творческих лабораториях – своя атмосфера. Музыканта, поэты, художники, фотографы. Встречаются, проводят лекции, семинары, дают концерты. При этом не особо стремятся быть понятными всеми и каждым. Говорят, новое всегда прорывается с трудом. В конце концов, Илиаду тоже не все сразу осмыслили. Вячеслав Борняков, руководитель Центра своевременного искусства: «Если брать исторически, то до середины 20 века искусство, оно не было массовым. Его таковым сделали искусственно. И, соответственно, все, что сделано массово – теряет ценность». Тамара Быковская шеф-редактор газеты с многолетним стажем, активный участник творческой самодеятельности, за современную культуру спокойна. Рассказывает, когда-то ведь и «ДДТ» и «Аквариум» были в андеграунде. Но теперь ее сердцу милее народные песни. Как ни крути, тянет к истокам. Тамара Быковская, участница хора русской песни при «Центре культуры поселка Хомутово»: «Молодежь склонна к тому, что сегодня нравится то одно, то другое, эксклюзивное, непонятно. А потом наступает лет 20 человеку, и они обращаются куда – они опять с русским приплясом пошли». А вот Нина Сергеевна, солистка хора Русской песни при Хомутовском центре культуры, не поднимает «Руки вверх» за современные нравы. «Ну, что это за песни – «Ты целуй меня везде?», - говорит она. Нина Каткова, участница хора русской песни при «Центре культуры поселка Хомутово»: «Выступает народный коллектив - душа, сердце принимает!». Хор Русской песни в поселке Хомутово – это местная гордость. Коллектив заявил о себе два года назад. С тех пор гастролируют по всей области, принимают участие в фестивалях и смотрах, получают призы. Недавно отметили юбилей руководителя. Евгений Александрович – 55 лет в творчестве. Играет на десятке инструментов. Говорят, в тот вечер, зал аплодировал стоя. Надежда Глебова, директор МБУ «Центр культуры поселка Хомутово»: «Очень замечательный творческий человек, способный, талантливый. Пользуется авторитетом не только у нас, но и в Орле». И тех, кто создает принципиально новое арт-простраство, и тех, кто стремится сохранить творческие традиции, объединяет общий праздник. День работника культуры в Орле отметили большим концертом. На творческом вечере прозвучала и мысль о том, что работников культуры впору заносить в Красную книгу. Ценные кадры – идею оценили.









Татьяна Дьяконова

23 марта 2018 года







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