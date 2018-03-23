День работников культуры отметили большим концертом в академическом театре им.Тургенева

|
пятница
23.03.2018
22:15:20
|
|
День работников культуры отметили большим концертом в академическом театре им.ТургеневаГосударственный праздник отмечается 25 марта с 2007 года. Он объединяет всех, кто имеет отношение к творчеству – деятелей искусства, хранителей культурного наследия.
Мы попытались выяснить, какими настроениями живут современные творцы и много ли у них общего с теми, чьи произведения стали классикой?
Они художники, они так видят. В лофт-центрах, арт-лабораториях современные творцы пишут свою историю искусства. Не всегда непонятно, но ведь так завораживает.
Вместо направлений – тренды, вместо театров и галерей – гаражи и заводские помещения. Промышленные гиганты советской эпохи перекраиваются под культурные пространства. В Москве таких мест несколько – Винзавод, Артплей. Подобный Центр своевременного искусства существует и в Орле, между прочим он открылся до того как это стало мейнстримом, или проще говоря – популярно.
В таких творческих лабораториях – своя атмосфера. Музыканта, поэты, художники, фотографы. Встречаются, проводят лекции, семинары, дают концерты. При этом не особо стремятся быть понятными всеми и каждым. Говорят, новое всегда прорывается с трудом. В конце концов, Илиаду тоже не все сразу осмыслили.
Тамара Быковская шеф-редактор газеты с многолетним стажем, активный участник творческой самодеятельности, за современную культуру спокойна. Рассказывает, когда-то ведь и «ДДТ» и «Аквариум» были в андеграунде. Но теперь ее сердцу милее народные песни. Как ни крути, тянет к истокам.
А вот Нина Сергеевна, солистка хора Русской песни при Хомутовском центре культуры, не поднимает «Руки вверх» за современные нравы. «Ну, что это за песни – «Ты целуй меня везде?», - говорит она.
Хор Русской песни в поселке Хомутово – это местная гордость. Коллектив заявил о себе два года назад. С тех пор гастролируют по всей области, принимают участие в фестивалях и смотрах, получают призы. Недавно отметили юбилей руководителя. Евгений Александрович – 55 лет в творчестве. Играет на десятке инструментов. Говорят, в тот вечер, зал аплодировал стоя.
И тех, кто создает принципиально новое арт-простраство, и тех, кто стремится сохранить творческие традиции, объединяет общий праздник. День работника культуры в Орле отметили большим концертом. На творческом вечере прозвучала и мысль о том, что работников культуры впору заносить в Красную книгу. Ценные кадры – идею оценили.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта