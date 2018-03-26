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В Орле в ДТП пострадала 13-летняя девочка

ДТП произошло в воскресенье вечером на улице Половецкой.

Винить водителя автомобиля «Форд Фокус» в случившемся инспекторы не спешат. Автомобилист, считают в ГИБДД, стал заложником ситуации.

По словам водителя, двое детей и собака неожиданно вышли на дорогу. Но, несмотря на то, что водитель двигался медленно, ему все равно не хватило расстояния, чтобы остановить автомобиль. Единственное, что удалось водителю, это объехать второго ребенка. Рассказ водителя, говорят инспекторы, в полной мере совпадает с объективными данными административного расследования. Юные пешеходы действительно двигались через дорогу в нарушение правил, пренебрегая собственной безопасностью.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Примерно в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Половецкая и в районе дома №1 произошел наезд на пешехода - девочку 2005 года рождения. Девочка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи».
Для потерпевшей ДТП не обошлось без медицинских последствий. Девочку госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Инспекторы отмечают: в данных условиях переход в неустановленном месте мог повлечь и более тяжкие последствия.


Вести-Орёл
26 марта 2018 года

 


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