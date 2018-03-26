За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП

|
понедельник
26.03.2018
13:22:00
|
|
За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТПСреди них - два ДТП с пострадавшими.
25 марта в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Половецкая и в районе дома №1 произошел наезд на пешехода - девочку 2005 года рождения. Девочка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.
25 марта в 14:30 водитель, управляя автомобилем «ЗИЛ», в д. Хмелевая Урицкого района при движении задним ходом по внутри дворовой территории допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы, с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта