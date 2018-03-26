Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 26 ДТП Среди них - два ДТП с пострадавшими.



25 марта в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Половецкая и в районе дома №1 произошел наезд на пешехода - девочку 2005 года рождения. Девочка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.



В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.



25 марта в 14:30 водитель, управляя автомобилем «ЗИЛ», в д. Хмелевая Урицкого района при движении задним ходом по внутри дворовой территории допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы, с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.





Орловское Информбюро

26 марта 2018 года







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