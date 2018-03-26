Новости версия для печати Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре В результате страшного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 53 человека. Пожар произошел 25 марта.



Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре:



Уважаемый Аман Гумирович!

Жители Орловской области с глубоким прискорбием восприняли весть о страшной трагедии в Кемерово. Смерть людей в результате пожара в торговом центре не оставила равнодушным никого из нас. В этот скорбный час мы объединены с кемеровчанами общим горем. Верим, что в регионе будет сделано все, чтобы подобные трагедии больше не повторились.

Прошу передать самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара.



С уважением,

Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области

А. Е. Клычков





Орловское Информбюро

26 марта 2018 года







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