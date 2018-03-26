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понедельник
26.03.2018
13:21:50
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Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центреВ результате страшного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 53 человека. Пожар произошел 25 марта.
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре:
Уважаемый Аман Гумирович!
Жители Орловской области с глубоким прискорбием восприняли весть о страшной трагедии в Кемерово. Смерть людей в результате пожара в торговом центре не оставила равнодушным никого из нас. В этот скорбный час мы объединены с кемеровчанами общим горем. Верим, что в регионе будет сделано все, чтобы подобные трагедии больше не повторились.
Прошу передать самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара.
С уважением,
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области
А. Е. Клычков
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