Новости версия для печати В ночь с пятницы на субботу орловская Госавтоинспекция вновь устроила орловским автомобилистам проверку на трезвость Пройти ее удалось не всем. За оформлением одного из водителей «под градусом» в Заводском районе наблюдал наш корреспондент.



Массовую отработку транспортного потока на ключевых перекрестках города инспекторы в этот раз решили совместить с точечной работой на периферийных улицах. На одной из таких экипажу ДПС повстречался автомобиль «Опель».

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Заметив автомобиль, который едет посреди дороги, инспекторы ГИБДД приняли решение проверить у водителя водительское удостоверение и провести проверку на состояние опьянения». В «Опеле» ехали двое: владелец машины в качестве пассажира, ранее уже лишенный прав за «пьянку», и, собственно, водитель.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «По результатам освидетельствования, было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь суд решит, на какой срок водитель будет лишен водительского удостоверения». Водитель принял удар судьбы стойко, зато владелец машины впал в неистовство - видя, что расставание с автомобилем неизбежно, он стал провоцировать инспекторов на конфликт. Однако «Опель» мирно отправился на штраф-стоянку. А нарушители – пешком.



Как сообщили в ГИБДД, инспекторы продолжат проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей в выходные и праздничные дни. Также часто выявляются нетрезвые водители в ночь с четверга на пятницу. Последний раз было выявлено пять таких водителей, один из них отказался от прохождения освидетельствования».





Иван Суверин

26 марта 2018 года







На главную страницу





