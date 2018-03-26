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В ночь с пятницы на субботу орловская Госавтоинспекция вновь устроила орловским автомобилистам проверку на трезвость

Пройти ее удалось не всем. За оформлением одного из водителей «под градусом» в Заводском районе наблюдал наш корреспондент.

Массовую отработку транспортного потока на ключевых перекрестках города инспекторы в этот раз решили совместить с точечной работой на периферийных улицах. На одной из таких экипажу ДПС повстречался автомобиль «Опель».
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Заметив автомобиль, который едет посреди дороги, инспекторы ГИБДД приняли решение проверить у водителя водительское удостоверение и провести проверку на состояние опьянения».
В «Опеле» ехали двое: владелец машины в качестве пассажира, ранее уже лишенный прав за «пьянку», и, собственно, водитель.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «По результатам освидетельствования, было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Теперь суд решит, на какой срок водитель будет лишен водительского удостоверения». 
Водитель принял удар судьбы стойко, зато владелец машины впал в неистовство - видя, что расставание с автомобилем неизбежно, он стал провоцировать инспекторов на конфликт. Однако «Опель» мирно отправился на штраф-стоянку. А нарушители – пешком.

Как сообщили в ГИБДД, инспекторы продолжат проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей в выходные и праздничные дни. Также часто выявляются нетрезвые водители в ночь с четверга на пятницу. Последний раз было выявлено пять таких водителей, один из них отказался от прохождения освидетельствования».


Иван Суверин
26 марта 2018 года

 


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