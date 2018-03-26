Новости версия для печати Андрей Клычков поручил держать на контроле вопросы безопасности жителей Орловской области Сегодня на заседании областного Правительства глава региона обратился к трагедии, которая произошла в Кемерово: в торговом центре в результате пожара погибли десятки человек, многие остаются в больницах.



Андрей Клычков напомнил всем соответствующим ведомствам о необходимости неукоснительного выполнения требований безопасности в местах массового скопления людей. Особое внимание в период школьных каникул он уделил вопросу организации детского отдыха, заявив о необходимости усиления меры безопасности в местах, где находятся дети.



Память погибших в Кемерово почтили минутой молчания, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 марта 2018 года







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