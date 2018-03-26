Новости версия для печати В Орле в рамках нового социального проекта «Орлята учатся летать» состоялось занятие Школы молодого лидера Здесь не было запрещенных тем. Все, что волнуют сегодняшние подрастающее поколение, проблемы с которыми оно сталкивается, ребята обсуждали и давали свои рецепты их решения.



Проблемы наркомании, зависимость от IT-технологий, нездоровый образ жизни и, конечно, безработица - это наиболее актуальные проблемы, которые обозначили сами ребята.



Киноконцерн «Дворянка» представил остросюжетные молодежные фильмы, как говорится, «на злобу дня». Участники Школы молодого лидера разделились на четыре группы - четыре продюсерских центра. У каждого своя тема и своя творческая задача.



Творческие эксперименты - это лишь часть семинара для молодых лидеров, можно сказать, финальная точка. Перед тем, как взяться за сценарии ребята говорили не только о проблемах молодежных сообществ, но и как стать лидером. Какие качества являются врожденными, а над какими нужно потрудиться?



Социальный проект «Орлята учатся летать» получил президентский грант, он был разработан для деревни SOS-Лаврово. Школа молодого лидера - одно из его ключевых мероприятий.

Вадим Тепляков, руководитель проекта «Орлята учатся летать»: «Во-первых, это площадка непосредственного общения. Здесь у нас не было закрытых тем – мы могли обсудить все те вопросы, которые волнуют ребят. Они откликнулись с большой охотой и предложили свои творческие решения тех вопросов, которые обсуждались». Участники семинара смогут приложить полученные знания и умения в работе с детьми из деревни SOS-Лаврово. В этом проекте предусмотрено создание трех клубных объединений: «Орловский следопыт», «Ветеран и я», а также культурно-досуговое объединение «Соседи».





Оксана Гранн

26 марта 2018 года







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