Новости версия для печати В Орле прошел региональный этап конкурса юных чтецов Иногда говорят, что современные дети читают все меньше и меньше. Конкурс «Живая классика» полностью опровергает это утверждение.



Конкурс «Живая классика» - соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу. В рамках конкурса участникам предлагалось продекламировать любой отрывок. Причем сделать это необходимо было максимально артистично, с глубиной проникновения в смысловую структуру и образную систему художественного текста.

Наталья Мартынова, зам. начальника управления общего образования департамента образования Орловской области: «На конкурсе мы увидели разнообразные постановки, и не только просто чтение, но и выразительное чтение - с эмоциями, с костюмами, с музыкальным сопровождением». Региональный этап конкурса юных чтецов проходил во дворце пионеров имени Гагарина. Он собрал 28 участников. Трое лучших из них будут представлять регион уже на всероссийском уровне. Победитель получит путевку в «Артек».





Оксана Гранн

26 марта 2018 года







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