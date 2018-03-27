Новости версия для печати На Орловщине выявлено еще два случая бешенства От смертельного вируса пали две собаки – в поселке Ямском Ливенского района и в деревне Жилино Орловского района.



Заболевание выявлено в период с 15 по 21 марта. Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, с начала года в Орловской области лабораторно зафиксировано уже 26 случаев бешенства у животных. В нашем регионе это печальный рекорд. В настоящее время бешенство является неизлечимым заболеванием, терапевтические мероприятия носят паллиативный характер. Профилактика бешенства в первую очередь направлена на снижение заболеваемости среди животных и ограничение вероятности укуса бродячими и дикими животными человека. Спасти от смертельного вируса может только своевременная вакцинация.





Орловское Информбюро

27 марта 2018 года







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