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207 лет истории. Гвардии посвящается

Указ о создании внутренней службы был подписан Александром I 27 марта 1811 год. В ее обязанности входил целый спектр задач, начиная от задержания опасных преступников, до помощи населению при стихийных бедствиях.

В этом году исполняется 207 лет со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации. И сегодня первые лица области будут чествовать сотрудников войск, ветеранов, а также семьи погибших.

Присоединятся к поздравлениям и творческие коллективы города.