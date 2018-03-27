Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Помним, скорбим. Орловцы передают соболезнования и молятся за погибших и здоровье выживших кемеровчан. - Память за колючей проволокой. - «Культурный рейс». Школьников из районов обещали возить в музеи и театры Орла. - Все-таки он бриллиант! Влад Туйнов одержал очередную победу!

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Вести-Орёл

26 марта 2018 года







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