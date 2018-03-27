Три человека погибли при ДТП в Северном районе города Орла

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вторник
27.03.2018
10:33:17
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Три человека погибли при ДТП в Северном районе города ОрлаДТП произошло сегодня около пяти часов утра.
Предварительно установлено, что водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ» двигался по Московскому шоссе и в районе д. 153 при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос», под управлением водителя 1998 г.р., который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель «Шевроле Ланос», а также его пассажиры - двое граждан 1996 года рождения скончались на месте аварии.
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