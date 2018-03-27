Новости версия для печати В Орле реконструируют Городской парк культуры и отдыха 250 млн рублей будет направлено на реконструкцию Городского парка, а также благоустройство других общественных пространств областного центра, сообщает информационный портал Орловской области.



Составить проектно-сметную документацию и провести торги -такую задачу поставили перед собой власти в вопросе реконструкции и благоустройстве общественных территорий.



В частности осмотрели Городской парк культуры и отдыха. Многофункциональная детская площадка, скейтодром, благоустроенный летний кинотеатр и новые аттракционы, возможно, вскоре там появятся. Фонтан останется на прежнем месте, но его реконструируют. На сегодняшний день подготовлено техническое задание для проведения конкурса по выбору проектной организации. К масштабным работам планируют приступить в 2019.

Николай Злобин, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области: «Начинать будем от Успенского монастыря, проход будет внизу реки, спуск из парка будет проектироваться и закончится проект Детским парком». Андрей Клычков, врио губернатора орловской области: «Я уверяю жителей, что к 1 сентября значительную часть ремонтных и восстановительных работ проведем. А все остальное – монументально. Не хотелось бы опережать события, нужно подготовить всю документацию, утвердить концепцию и реализовать. Даже освещение должно быть другим». Стоимость всех работ пока не уточняется, известно, что в область удалось привлечь 250 миллионов рублей, в порядке межбюджетного трансферта. На эти средства будут отремонтирован не только парк культуры и отдыха, но и другие общественные территории.





Анна Вайсергисер

27 марта 2018 года







На главную страницу





