Новости версия для печати Накануне вечером на федеральной автодороге М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля ДТП произошло в Кромском районе



В десятом часу у населенного пункта Линия столкнулись три автомобиля, следовавшие в попутном направлении, в их числе фура и две легковых иномарки. Больше всех при аварии досталось «Фиату», который при столкновении оказался зажатым между грузовиком и внедорожником «Санг Ёнг». В итальянской иномарке пострадали водитель и пассажир. Оба были госпитализированы бригадой скорой помощи. Впрочем, как сообщили в ГИБДД, оснований опасаться за жизнь пострадавших - нет.





Иван Суверин

27 марта 2018 года







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