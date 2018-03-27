Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП Среди них два ДТП, в результате которых 3 человека получил телесные повреждения.



26 марта в 19:45 минут водитель, управлял автомобилем «Тойота», следовал по улице Мостовой и в районе дома № 1 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Ваз-21104», который двигался по улице Мостовой со стороны Карачевского шоссе. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка 2002 г.р., которая находилась в автомобиле «Ваз-21104».



Еще два человека пострадали и при столкновении автомобилей в селе Линия (Кромской район).





Орловское Информбюро

27 марта 2018 года







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