Новости версия для печати 1 млрд 300 млн налогов заплатили в 2017 году орловские сельхозтоваропроизводители На этом показателе сказалось увеличение их оборотов в рамках различных мер госсподдержки.



26 марта состоялось заседание регионального правительства.



Как сообщил руководитель областного департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков, благодаря программе «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса» только в молочное скотоводство в прошлом году из областного бюджета было выделено больше 22 миллионов рублей. Это помогло создать в орловских фермерских хозяйствах больше полуторатысячи высокотехнологичных скотомест. Отсюда уже увеличение среднесуточной молочной продуктивности коров почти на килограмм, прирост выручки и укрепление кормовой базы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Нужно стремиться к увеличению молочного поголовья, и чтобы надои увеличивались. Для этого у нас есть механизмы и федерального субсидирования, и регионального». Сергей Борзенков, член правительства Орловской области, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «В текущем году предусмотрена господдержка в объеме 20,5 млн рублей». Также на заседании правительства были отмечены и успехи растениеводов, которым год назад было передано в оборот 150 га неиспользованной пашни.





Антон Киселёв

27 марта 2018 года







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