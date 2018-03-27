Орловцы стали получать больше госуслуг в электронной форме

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вторник
27.03.2018
18:14:11
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Орловцы стали получать больше госуслуг в электронной формеВ единой системе идентификации и аутентификации уже зарегистрировано 366 тыс. человек.
Целевой показатель на 2018 год - зарегистрировать в данной системе ещё 85 тысяч человек. Для этого специалисты департамента информационных технологий уже начали информационную кампанию среди орловцев по пропаганде Единого портала госуслуг.
Многофункциональные центры на своих базах обучают жителей региона пользоваться сайтом – за 4 последних месяца через них прошли 2000 человек. Кстати сегодня сервис уже может предоставить в электронном виде работу по 43 видам госуслуг.
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