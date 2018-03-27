Новости версия для печати Орловцы стали получать больше госуслуг в электронной форме В единой системе идентификации и аутентификации уже зарегистрировано 366 тыс. человек.



Целевой показатель на 2018 год - зарегистрировать в данной системе ещё 85 тысяч человек. Для этого специалисты департамента информационных технологий уже начали информационную кампанию среди орловцев по пропаганде Единого портала госуслуг.



Многофункциональные центры на своих базах обучают жителей региона пользоваться сайтом – за 4 последних месяца через них прошли 2000 человек. Кстати сегодня сервис уже может предоставить в электронном виде работу по 43 видам госуслуг.

Юрий Урсу, член правительства Орловской области, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «В 2018 году за счёт субсидий из федерального бюджета планируется, в том числе, осуществить подключение к единой интерактивной форме заявления на ЕПГУ услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов».





Антон Киселёв

27 марта 2018 года







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