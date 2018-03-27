Новости версия для печати В Орловской области проверят все места массового скопления людей Андрей Клычков обсудил с начальником ГУ МЧС по Орловской области Александром Новиковым мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в местах массового скопления людей.



Рабочая встреча состоялась 27 марта в областной администрации, сообщает информационный портал Орловской области.



Врио губернатора области поручил Александру Новикову ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности на социальных объектах и других местах массового пребывания людей в связи с трагедией в городе Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли более 60 человек.



Начальник ГУ МЧС по Орловской области доложил, что ведомство проведет тщательное пожарное обследование социальных объектов в регионе: больниц, школ, детских садов, интернатов, домов ветеранов.



Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ дано поручение региональным прокурорам с привлечением территориальных органов МЧС проверить все торгово-развлекательные центры на соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Особое внимание проверяющие обратят на наличие и работоспособность систем пожаротушения и сигнализации. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры, направленные на устранение нарушений.





Орловское Информбюро

27 марта 2018 года







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