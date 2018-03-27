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Скорбим вместе с Кемерово: в Орле состоялась панихида по погибшим

Панихида по погибшим в Кемерово состоялась вечером 26 марта. Ее отслужил руководитель молодежного отдела Орловской митрополии священник Дионисий Костомаров. Сразу после вечерней службы, молитвой помянули тех, кто не смог выбраться из горящего торгового центра.

Все, кто пришел почтить память погибших в Кемерово, говорят об одном и том же. Разбираться в том, кто виновен в этой фатальной халатности, уже начали, а пока - у всех в глазах горе.
Вера Цуканова, жительница г. Орла: «Это трагедия всей России. Не описать чувства. Это ужас».
Алина Лященко, жительница г. Орла: «Очень страшно. Тяжело... там столько детей...»

В центре Богоявленской церкви разместили поминальный стол со свечами, зажженными за упокой невинно погибших людей. Ровно в семь вечера началась панихида.
Дионисий Костомаров, руководитель молодежного отдела Орловской митрополии : «Самое главное - это не забывать то, что никто из нас не застрахован от таких трагических случайностей, и надо оставлять после себя след любви, единственный, который мы можем унести к Богу».
Зажечь свечи в память о погибших пришли люди разных возрастов и профессий, некоторые взяли на поминальную службу детей. У многих на глазах слезы, сдерживать эмоции получается не у всех. Люди стараются сердцем дотянуться до тех, кто остался в живых.
Евгений Щекотихин, житель г. Орла: «Приношу соболезнования родственникам погибших. Вообще, уход человека из жизни -трагедия, а тут сразу столько жертв».
Сергей Мартемьянов, житель г. Орла: «Очень, очень много детей погибло. Соболезную всем погибшим и родственникам...»
Все, кто смог придти этим вечером на панихиду, оповестили друг друга в соцсетях. Многие посчитали своим долгом находиться здесь - для того, чтобы в это скорбное время просто быть вместе.

Сегодня, 27 марта, поминальные службы о погибших пройдут во всех церквях Орла и области.


Эва Стасюлевич
27 марта 2018 года

 


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