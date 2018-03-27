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Орловская область готовится к весеннему призыву

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Организацию призывной кампании обсуждали сегодня в администрации региона.

По сравнению с призывом осенним, когда Орловщина направила в вооруженные силы 600 парней, весенний по традиции будет более многочисленным. Наш регион должен поставить на службу около 1000 ребят. Впрочем, Орловская область план командования, как правило, выполняет на «отлично»
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «По итогам учений, по итогам проверок мы по отдельным позициям сегодня оказываемся в числе лучших в Российской Федерации. Не снижая темпов, мы заходим на весенний призыв 2018 года». 
К весеннему призыву в регионе удалось найти средства из внебюджетных источников и на сборы в санатории «Орловчанка». Минувшей осенью они не проводились. Напомним, что в сборах принимают участие призывники, которые имеют проблемы с весом. Для них в «Орловчанке» организуют спортивную и начальную военную подготовку, культурно-массовые мероприятия и оздоровительные процедуры.


Юлия Сулим
27 марта 2018 года

 


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