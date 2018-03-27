Орловская область готовится к весеннему призыву

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Орловская область готовится к весеннему призывуОн пройдет с 1 апреля по 15 июля. Организацию призывной кампании обсуждали сегодня в администрации региона.
По сравнению с призывом осенним, когда Орловщина направила в вооруженные силы 600 парней, весенний по традиции будет более многочисленным. Наш регион должен поставить на службу около 1000 ребят. Впрочем, Орловская область план командования, как правило, выполняет на «отлично»
К весеннему призыву в регионе удалось найти средства из внебюджетных источников и на сборы в санатории «Орловчанка». Минувшей осенью они не проводились. Напомним, что в сборах принимают участие призывники, которые имеют проблемы с весом. Для них в «Орловчанке» организуют спортивную и начальную военную подготовку, культурно-массовые мероприятия и оздоровительные процедуры.
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «По итогам учений, по итогам проверок мы по отдельным позициям сегодня оказываемся в числе лучших в Российской Федерации. Не снижая темпов, мы заходим на весенний призыв 2018 года».