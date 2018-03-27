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«Поезд памяти» Калининград – Волгоград сделал остановку на орловской земле

Битва на Курской дуге – одна из ключевых в истории Великой Отечественной войны. Около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Это сражение никогда не сотрётся из памяти её участников. Мария Степановна Биденко всё помнит до мелочей. Она и не думала, что вновь сможет оказаться на земле, которую когда-то защищала. Вместе с другими ветеранами и молодёжью она совершила путешествие в прошлое - в далёкий 1943 год.

Мария Степановна Биденко - одна из тех, кто в годы Великой Отечественной войны ковал победу! За родину, за будущее воевала и сражалась она на полях Курской дуги. Это сейчас ее китель увешан медалями, а тогда, в далеком 43-ем, она молоденькой девчонкой служила в роте связи. Особенно запомнилось Марии Степановне танковое сражение под Прохоровкой.
Мария Биденко, ветеран ВОВ: «По тысячи самолетов налетало одновременно, чтобы снести с лица земли наши воинские соединения».
Марию Степановну и еще 33-х ветеранов Великой Отечественной на орловскую землю из Калининграда привез «Поезд памяти». Это акция, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. Вместе с фронтовиками и молодежь - в общем, в девяти вагонах, почти полтысячи человек.
Денис Калиновский, старший «Поезда памяти»: «Мы идем от Калининграда до Волгограда, и все то время, что мы находимся в пути, мы проводим квесты, квизы, викторины, конкурсы. Молодежь активно перемещается к ветеранам. Вечером в вагоне-ресторане для ветеранов праздничный концерт, где детские коллективы показывают свои номера самым ответственным зрителям. И когда у всех после концертов слезы на глазах, то это не объяснить».
Остановка «Поезда памяти» в Орле длилась тридцать минут, но этого времени хватило, чтоб договорится о новых встречах орловцев и ребят из Калининграда. Встретиться решили в декабре в Москве – на фестивале, посвященном Году добровольца.

Это было 12-е путешествие памяти. Главное в нем, конечно, общение между теми, кто помнит те страшные годы и теми, кто после таких рассказов их никогда не забудет.


Анна Вайсергисер
27 марта 2018 года

 


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