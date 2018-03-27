Новости версия для печати 28 марта объявлено в России днём траура Президент подписал Указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.



Текст Указа: В результате пожара, происшедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 28 марта 2018 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Орловское Информбюро

27 марта 2018 года







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