Новости версия для печати Сегодня у Вечного огня в Орле прошел митинг памяти Там вспомнили солдат советской армии, которые освободили от немецко-фашистских захватчиков не только Россию, но и всю Европу.



Митинг посвятили началу освободительной операции на территории Европы в годы Великой Отечественной Войны. Участники вспоминали тот момент, когда советские войска спасали мир от «коричневой чумы». В память о погибших к Вечному огню возложили цветы и зажгли свечи.





Анна Вайсергисер

27 марта 2018 года







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