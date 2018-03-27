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Завершилось противостояние многодетной семьи из Орловского района и чиновников

Семь лет обивания порогов различных инстанций – позади. Вадим Полехин получил ключи от квартиры, которая положена ему по закону. Вот только большой радости пока нет. Его жена Наталья так и не увидела долгожданные квадратные метры.

Чтобы назвать эту квартиру «своей», семья прошла и огонь, и воду. Шесть лет обещаний, мытарства по инстанциям. Супруга Вадима так и не дождалась нового жилья. Она умерла. 
 
Вадим Полехин, многодетный отец: «Стали колоть уколы, а у нее, оказывается, язва была прободная. И всё случилось в одночасье. Никто не ожидал этого. Конечно, на нервной почве». 
А крепким нервам – откуда было взяться. Семья попала в «бюрократическую машину», с отписками и волокитой. Решение суда: предоставить многодетной семье, воспитывающей, в том числе, и ребенка-инвалида, квартиру. Чиновники тогда отрапортовали: шесть комнат, три лоджии, 110 квадратных метров. Живи – не хочу. Но семья – не захотела. Окна не открывались, коммуникации не менялись уже много лет, а соседство с плесенью и грибком Полехины и вовсе посчитали недопустимым. 
Николай Логвинов, глава администрации поселка Знаменка: «Семья обратилась с просьбой сделать капитальный ремонт. Власти района обратились в область, было найдено понимание, что это сделать необходимо».
На новоселье дети получили подарки, глава семьи – ключи от квартиры. Впереди хлопоты переезда.
Андрей Усиков, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Мне очень приятно сегодня было видеть радостные глаза детей, слышать их радостный смех. В первую очередь, это они хозяева своей квартиры. У них у каждого будет своя комната, будет игровая.
Чтобы все невзгоды остались позади - пожалуй, главное пожелание Полехиным. В новой квартире должно быть всё по-новому.
 



Надежда Невматулина
27 марта 2018 года

 


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