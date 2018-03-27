Сегодня - День нефролога

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вторник
27.03.2018
18:13:42
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Сегодня - День нефрологаЭто врачи, которые специализируются на болезни почек. О важности поддерживать здоровье почек знает каждый, однако койки в отделении нефрологии и диализа редко бывают пустыми. Количество заболеваний - растет. При каких симптомах и обстоятельствах необходимо обращаться за помощью к нефрологу, чтобы не дать патологии развиться?
У каждого в отделении нефрологии и диализа областной клинической больницы своя история болезни. У Анны Кузьминичны заболевание почек спровоцировала гипертония.
Причиной нефрологических проблем у Марии Семеновны стал сахарный диабет.
О том, что у людей с гипертонией или сахарным диабетом может наступить почечная недостаточность - общеизвестно и врачи рекомендуют им ежегодные обследования. Однако часто почка страдает молча и ничем себя не проявляет. Так было у Надежды Николаевны.
Главное условие профилактики это бдительное отношение к анализам мочи и крови и своевременное обращение к нефрологу, узкому специалисту, который специализируется на почках и может заметить даже редкие отклонения от нормы.
Симптомами заболевания почек могут быть боль в поясничной области, утренние отеки лица и отеки ног. Обязательно нужно обращать внимание на изменение цвета мочи и частоты мочеиспускания.
Редким, но важным симптомом заболевания почек может быть и анемия.
Однако зачастую, как у Надежды Николаевны, в почках происходят патологические процессы бессимптомно. В данном случае полагаться нужно на себя любимого и бдительность участкового педиатра. Вы должны ежегодно сдавать анализ мочи и крови, а врач - не пропустить данные о заболеваниях почек.
Нефрологов в области, как и во всей стране, не много. Однако уточнить диагноз всегда можно в областной консультативной поликлинике.
В областной больнице обязательно уточнят диагноз с помощью классических и современных методов диагностики.
Лечение может проводиться и амбулаторно, и стационарно. В запущенных случаях назначается заместительная терапия – гемодиализ. Главная рекомендация нефрологов - не заниматься самолечением и не полагаться на авось. Лучше, если вашими проблемами займется специалист, и чем раньше, тем лучше.
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