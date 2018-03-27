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Сегодня - День нефролога

Это врачи, которые специализируются на болезни почек. О важности поддерживать здоровье почек знает каждый, однако койки в отделении нефрологии и диализа редко бывают пустыми. Количество заболеваний - растет. При каких симптомах и обстоятельствах необходимо обращаться за помощью к нефрологу, чтобы не дать патологии развиться?

У каждого в отделении нефрологии и диализа областной клинической больницы своя история болезни. У Анны Кузьминичны заболевание почек спровоцировала гипертония. 
Анна Кузьминична, пациентка отделения нефрологии и диализа областной клинической больницы: «У меня было очень высокое давление все время 260 на 130. В 1995 году меня послали первый раз в нефрологию, и лежу я с 1995 года периодически 5-6 раз в год. Теперь уже на диализе». 
Причиной нефрологических проблем у Марии Семеновны стал сахарный диабет.
Мария Семеновна, пациентка отделения нефрологии и диализа областной клинической больницы: «У меня сахар поднялся, была операция на правой почке, там был карбункул. После этого у меня начал расти сахар, и я все время у эндокринологов наблюдалась, и у нефрологов, потому что анализы были плохими». 
О том, что у людей с гипертонией или сахарным диабетом может наступить почечная недостаточность - общеизвестно и врачи рекомендуют им ежегодные обследования. Однако часто почка страдает молча и ничем себя не проявляет. Так было у Надежды Николаевны. 
Надежда Николаевна, пациентка отделения нефрологии и диализа областной клинической больницы: «В 2004 году, когда я попала в неврологическое отделение, анализы были плохие, и меня отправили на рентген почек. Уролог посмотрел - как же вы умудрились такие камни вырастить? У вас что - почки не болели? Вот представьте себе, не болели. И не обращалась поэтому, а может быть нужно было бы. Для профилактики». 
Главное условие профилактики это бдительное отношение к анализам мочи и крови и своевременное обращение к нефрологу, узкому специалисту, который специализируется на почках и может заметить даже редкие отклонения от нормы. 
Андрей Сафронов, заведующий отделением нефрологии и диализа областной клинической больницы: «Нефрология - это наука, которая изучает функции болезни почек и, соответственно, врач-нефролог специалист, который занимается вопросами диагностики, лечения и профилактики болезни почек». 
Симптомами заболевания почек могут быть боль в поясничной области, утренние отеки лица и отеки ног. Обязательно нужно обращать внимание на изменение цвета мочи и частоты мочеиспускания. 
 
Редким, но важным симптомом заболевания почек может быть и анемия. 
Андрей Сафронов, зав. отделением нефрологии и диализа Областной клинической больницы: «Низкий гемоглобин. Зачастую тяжелая анемия – низкий гемоглобин – может быть следствием нефрогенной анемии, следствием поражения почек». 
Однако зачастую, как у Надежды Николаевны, в почках происходят патологические процессы бессимптомно. В данном случае полагаться нужно на себя любимого и бдительность участкового педиатра. Вы должны ежегодно сдавать анализ мочи и крови, а врач - не пропустить данные о заболеваниях почек. 
Андрей Сафронов, зав. отделением нефрологии и диализа Областной клинической больницы: «Наличие эритроцитов в моче, вдруг появившееся, наличие белка в моче, или повышение азотистых шлаков, повышение уровня мочевины, креатинина, выход за норму скорости клубочковой фильтрации, которая говорит о том, что функция почек нарушена. Вот при нарушении функции почек можно говорить о том, что должен посмотреть нефролог». 
Нефрологов в области, как и во всей стране, не много. Однако уточнить диагноз всегда можно в областной консультативной поликлинике. 
Андрей Сафронов, зав. отделением нефрологии и диализа Областной клинической больницы: «Специалист в поликлинике обязан направить к нефрологу в областную клиническую поликлинику, где ведут прием два высококвалифицированных нефролога». 
В областной больнице обязательно уточнят диагноз с помощью классических и современных методов диагностики. 
Наталья Берсенева, врач-нефролог отделения нефрологии и диализа Областной клинической больницы: «Начиная с анализов мочи - общий, Нечипоренко, посев, анализов крови на определяющие обострение процесса, определяющие функцию почек и до таких серьезных методов как ультразвуковая диагностика, рентгенологические методы исследования, при необходимости используется компьютерная томография, МРТ – чтобы поставить диагноз, в принципе, достаточно серьезные исследования проводятся здесь». 
Лечение может проводиться и амбулаторно, и стационарно. В запущенных случаях назначается заместительная терапия – гемодиализ. Главная рекомендация нефрологов - не заниматься самолечением и не полагаться на авось. Лучше, если вашими проблемами займется специалист, и чем раньше, тем лучше.
 



Елена Литинская
27 марта 2018 года

 


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