Новости версия для печати Прошедшую сегодня в стенах орловской городской администрации планёрку по праву можно назвать большой Власти обсудили план работ на три следующие декады года. В плане - рекультивация полигона ТБО и ремонт самых посещаемых орловцами мест. А также - рассмотрели вопрос о готовности к грядущему паводку. Хотя специалисты и обещают, что он пройдёт без ЧП, к чрезвычайному режиму управление безопасности всё же подготовилось.



На 45-м году своего существования полигон твёрдых бытовых отходов на улице Итальянской будет поэтапно уходить из жизни орловцев. Жители близлежащих районов уже не раз обращались в СМИ и городскую администрацию с жалобами на зловоние. Однако мониторинги превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявляют. Ежегодно полигон принимает 140 тысяч тонн отходов. Александр Филатов, начальник Управление городского хозяйства и транспорта: «Объект, который накопил такое количество отходов, является объектом потенциального экологического риска, в этой связи на региональном уровне принято стратегическое решение осуществить поэтапную рекультивацию полигона». Это означает, что на участках полигона постепенно прекратится приём отходов - до полного отказа от свалки. А само тело полигона засыплют грунтом. В этом должны помочь собственники полигона. Василий Новиков, мэр г. Орла: «В договорных отношениях отчисления финансовых средств на рекультивацию у них должны были быть». Помогать избавляться от мусора в Орле будут и горожане. Администрация объявила дату первого весеннего субботника – 21 апреля. Александр Муромский поручил своим территориальным замам подготовить к большой уборке и предпринимателей, и активистов. Глава администрации города Александр Муромский поручил выявить места несанкционированных свалок, опираясь на опыт регионального отделения ОНФ. Такие места будут также очищены от мусора во время субботника. Помешать очистить город в апреле может только природа. А именно – паводок. Пока прогнозы обещают, что поднимется большая вода лишь до 5,5 метров. Чрезвычайный режим вводится при отметке в 7 метров 85 сантиметров. Игорь Тарасов, начальник Управления по безопасности: «Если брать аналог 2003 года, когда уровень воды дошёл до отметки 8 метров 66 сантиметров, в зону затопления попали 35 улиц, 269 домов и порядка 1600 человек. Практика показывает, что от эвакуации люди отказываются, но мы готовы развернуть 26 пунктов временного размещения». А пережив паводок, власти приступят к большому ремонту. В рейтинговом голосовании по выбору территорий, которые планируется благоустроить в этом году, больше всего голосов набрали парк Ботаника, бульвар Победы и Тургеневский бережок. Глава городской администрации распорядился не затягивать с разработкой ПСД объектов и проведением торгов.





Антон Киселёв

27 марта 2018 года







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