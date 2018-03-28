Новости версия для печати Трагедия в Кемерово нашла сегодня отражение в повестке дня городской комиссии по ЧС Представителям бизнеса рекомендовано в добровольном порядке привести объекты массового пребывания людей в пожаробезопасное состояние и дополнительно проинструктировать персонал. На территории Орла расположено 26 торговых центров, в том числе пять крупных: «Гринн», ЦУМ, «Континент Детства», «Атолл» и «РИО». Эти объекты сотрудники Государственного пожарного надзора проверят в первую очередь.





Иван Суверин

27 марта 2018 года







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