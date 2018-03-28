Новости версия для печати Юрий Грымов встретился с преподавателями и студентами орловского художественного училища На встрече обсудили самые разные темы - от проблем, влияющих на учебный процесс, до перспектив творческого сотрудничества. Идеи проектов рождались прямо во время разговора.



Творческая молодежь – любопытна и активна, поэтому пауз в беседе не было. Будущих художников интересовала культура в самой разной ее трактовке, в том числе – и культура быта. Студенты сетовали на отсутствие столовой, спортивного зала и даже медкомнаты. Грымов пообещал разобраться. Обсудили и проблемы творческого процесса. К примеру, по мнению педагогов, студентам надо расширять кругозор. А для этого необходимы поездки в другие города, на которые пока не хватает средств. Юрий Грымов отметил, что проблемы финансирования надо решать системно. Юрий Грымов советник по культуре губернатора Орловской области: «Самое главное - сформировать адекватный бюджет следующего года, чтобы его подписали и приняли к исполнению, а если он будет в исполнении, то что-то будет меняться». Впрочем, по мнению советника губернатора по культуре, вопросы финансовые не должны лишать вдохновения. Он предложил студентам идею нового проекта – найди удачные виды в городе, на фоне которых можно было бы поставить фигуру «Сердце» - с посылом «Я люблю Орел», с тем, чтобы любой желающий мог там сделать фото. Сам же советник по культуре отметил: в числе «творческих проблем» - отсутствие дорожных карт в Орле – по православным, музейным, парковым маршрутам. Нет, по его мнению, и единой системы среди объектов культуры. Это то, что надо менять и над чем уже идет работа, принять участие в которой может и творческая молодежь. Сергей Козлов, директор орловского художественного училища: «Польза от этого диалога в том, что и студенты посмотрели и увидели для себя перспективу, с точки зрения творческой работы и сейчас и в будущем, увидели те направления, по которым может двигаться культура». Юрий Грымов напомнил ребятам, что всегда готов к общению – для этого нужно записаться на прием, уточнить дату и время. Готов ответить на все вопросы и тем более рассмотреть интересные предложения.





Юлия Сулим

27 марта 2018 года







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