Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
28.03.2018
0:50:43
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Юрий Грымов встретился с преподавателями и студентами орловского художественного училища

На встрече обсудили самые разные темы - от проблем, влияющих на учебный процесс, до перспектив творческого сотрудничества. Идеи проектов рождались прямо во время разговора.

Творческая молодежь – любопытна и активна, поэтому пауз в беседе не было. Будущих художников интересовала культура в самой разной ее трактовке, в том числе – и культура быта. Студенты сетовали на отсутствие столовой, спортивного зала и даже медкомнаты. Грымов пообещал разобраться.
 
Обсудили и проблемы творческого процесса. К примеру, по мнению педагогов, студентам надо расширять кругозор. А для этого необходимы поездки в другие города, на которые пока не хватает средств. Юрий Грымов отметил, что проблемы финансирования надо решать системно. 
Юрий Грымов советник по культуре губернатора Орловской области: «Самое главное - сформировать адекватный бюджет следующего года, чтобы его подписали и приняли к исполнению, а если он будет в исполнении, то что-то будет меняться».
Впрочем, по мнению советника губернатора по культуре, вопросы финансовые не должны лишать вдохновения. Он предложил студентам идею нового проекта – найди удачные виды в городе, на фоне которых можно было бы поставить фигуру «Сердце» - с посылом «Я люблю Орел», с тем, чтобы любой желающий мог там сделать фото. 
 
Сам же советник по культуре отметил: в числе «творческих проблем» - отсутствие дорожных карт в Орле – по православным, музейным, парковым маршрутам. Нет, по его мнению, и единой системы среди объектов культуры. Это то, что надо менять и над чем уже идет работа, принять участие в которой может и творческая молодежь.
Сергей Козлов, директор орловского художественного училища: «Польза от этого диалога в том, что и студенты посмотрели и увидели для себя перспективу, с точки зрения творческой работы и сейчас и в будущем, увидели те направления, по которым может двигаться культура».
Юрий Грымов напомнил ребятам, что всегда готов к общению – для этого нужно записаться на прием, уточнить дату и время. Готов ответить на все вопросы и тем более рассмотреть интересные предложения.



Юлия Сулим
27 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта